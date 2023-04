Mattarella | «L’Italia è il paese dove bellezza e cultura hanno trovato la loro massima espressione»

Leggi su open.online

(Di venerdì 21 aprile 2023) Il Presidente della Repubblica Sergioin un’intervista al Corriere della Sera oggi dice che lo scambio tra culture «apre le menti, tanto più per unasolida e ammirata come quella italiana. Consente di rimuovere pregiudizi e nozioni artefatte che ostacolano la conoscenza, ricacciandoci in recinti neo-tribali. Il progresso del mondo è avvenuto anche, se non soprattutto, grazie agli scambi con le culture ‘altre’». In occasione dell’avvio del Festival du Livre di Parigi,è ospite d’onore, il capo dello Stato dice che ci troviamo davanti a una «tra le più prestigiose occasionili europee. Rappresenta una grande occasione per proseguire sulla strada di una osmosi che consolidi sempre più la piattaforma comune di valori sui quali si fonda la Casa europea». Il ...