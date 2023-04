Masterchef | tutti finiscono in ospedale | la produzione dello show non sa che fare

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 21 aprile 2023) Pochi giorni fa, moltissime persone sono finite indopo aver partecipato a. Ora lanon sa come muoversi.è un realitytelevisivo di cucina che è stato creato in Gran Bretagna nel 1990 e da allora è stato trasmesso in diversi paesi in tutto il mondo. Il programma prevede una serie di sfide di cucina in cui i concorrenti devono preparare piatti che vengono valutati da un panel di giudici.– grantennistoscana.itIl format diè stato adattato in molte versioni locali, ognuna delle quali presenta le sue variazioni e i suoi aspetti distintivi. Tuttavia, la maggior parte delle versioni prevede tre giudici che valutano i piatti sulla base del gusto, della ...