Massimo Giletti | Non parlo per rispetto dell' azienda ma la verità verrà fuori

... e della quale aveva accennato, sempre davanti ai pmil 19 dicembre scorso. L'ex gelataio, quindi, in modo assolutamente non scontato, ha confermato Fabbri che è già stato avvocato di ...O tutte le vignette devono far ridere', aveva commentato Mentana ospite dia Non è l'Arena.Il casoe la chiusura di Non è l'Arena fanno ancora discutere , soprattutto, perché i motivi dietro l'improvviso stop al talk di La7 non sono mai stati resi noti e non sono mancate le ...

Massimo Giletti chiude la puntata della sua trasmissione su Rtl parlando dell’improvviso stop del suo “Non è l’Arena” ...Ha scelto la radio Massimo Giletti per dire parte della sua verità e spiega che arriverà il giorno in cui potrà raccontare tutto ...