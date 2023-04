Massimo Giletti | Ecco perché domenica non sarò da Mentana

(Di venerdì 21 aprile 2023) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Ci sono vicende che non si possono risolvere all'interno di uno studio televisivo. Vanno affrontate nei luoghi deputati per farlo, cioè gli uffici di un'azienda, altrimenti vanno a finire in un'aula di tribunale". A dirlo èche, in un video, comunica chenon sarà presente allo speciale condotto da Enricosu La7 che riguarderà la vicenda del blocco anticipato della sua trasmissione 'Non è L'Arena'. "Come vedete -dicenel video- sono appena uscito dalla Procura di Firenze e questo vi fa capire la situazione complessa, difficile e delicata che stiamo vivendo. Per questo, pur dicendo davvero grazie a Enrico, non mi è possibile partecipare allo speciale previsto perda La7. Lo devo ...

