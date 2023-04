Massimiliano Pani | «La sua forza è la curiosità | ama scoprire talenti e rivalutare gemme del passato»

(Di venerdì 21 aprile 2023) Il disco con Fossati sembrava la chiusura in grande stile della carriera di Mina, un po’ a sorpresa è arrivato «Ti amo come un pazzo»… Un titolo e una copertina first appeared on il manifesto.

Copertina stile Bolero Film per Ti amo come un pazzo, il nuovo album di inediti di Mina, composto solo da "pezzi d'amore, come un feuilletton o un fotoromanzo" dice il figlio, presentando a Milano il lavoro che segue Mina Fossati pubblicato nel 2019. Tutti i nuovi brani, come sempre, sono stati scelti in prima persona da Mina tra i 5000 - 6000 pezzi che ...... "L'album è come un feuilleton, è un disco diverso dagli altri con un tema unico: le varie sfaccettature dell'amore, da quella tragica a quella divertente", spiega. "Un briciolo di ...Con, figlio di Mina , entriamo nei microsolchi di Ti Amo come un Pazzo , album che è destinato a scrivere un nuovo, intenso capitolo di quello che è stato ribattezzato il '...

Massimiliano Pani: «La sua forza è la curiosità: ama scoprire talenti ... Il Manifesto

“La più famosa sconosciuta d’Italia”. La definizione del figlio Massimiliano è calzante: dopo decenni di nascondino, nessuno potrebbe più dire con esattezza chi sia Mina, se non una voce. Anzi, la Voc ...Il nuovo album di Mina esce a quattro anni da quello realizzato con Fossati. C’è una lettera a Dio e un duetto con Blanco in Ti amo come un pazzo. Quando il cet di Mogol o il CPM di Milano non erano n ...