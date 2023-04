Mascherine negli ospedali | dal 1 maggio obbligatorie solo nei reparti con pazienti fragili Esperti divisi

(Di venerdì 21 aprile 2023) Obbligo di mascherinaneicone dove c’è alta intensità di cure. E’ la linea che esce dal vertice al ministero della Salute al quale ha partecipato anche il titolare della delega Orazio Schillaci. Le nuove regole varranno dal primopoiché l’ultima scadenza di quelle vigenti è fissata al 30 aprile. Tra le nuove normative l’orientamento è di sottoporre a tamponechi viene ricoverato o visitato al pronto soccorso che abbia sintomi e non tutti coloro che accedono alle strutture sanitarie. Nelle ultime settimane alcuni paesi hanno già deciso di eliminare l’obbligo e lo scorso 6 aprile questa decisione è stata adottata per esempio in Portogallo. Nei giorni scorsi si erano registrate posizioni diverse tra gli. Il direttore di ...

Cosa sapere Eno Opinione opposta invece per il Presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta , secondo cui l'obbligo di mascherinaospedali eambienti sanitari andrebbe ......ospedali e nelle case di cura. Non verrà tolto del tutto. Ieri c'è stata una riunione al ministero della Salute per delineare, in vista della scadenza del 30 aprile, l'obbligo delle...obbligatorieospedali fino al 30 aprile Lehanno le ore contateospedali, ma con delle limitazioni, come spiegato dal ministro Orazio Schillaci : "La direzione sarà ...

Covid, a fine aprile scade l'obbligo di mascherine negli ospedali: i pareri degli esperti Sky Tg24

Diverso il parere di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe: “Personalmente ritengo che l’obbligo di mascherina in ospedale e negli ambienti sanitari vada mantenuto ovunque. In ...Il 30 aprile scade il termine dell’ultimo obbligo ancora in vigore del pacchetto di misure adottate durante la pandemia in Italia. Dal primo maggio, se il Ministero della Salute non deciderà diversame ...