Marzia Capezzuti | la scomparsa | l’omicidio e la confessione su Instagram

(Di venerdì 21 aprile 2023) Aveva 29 anni,, e tutta una vita davanti a sé. E chissà quanti sogni straordinari voleva ancora realizzare. Ma non ha potuto farlo perché qualcuno ha deciso che non doveva essere così. E badate bene perché quel qualcuno non è un folle o uno squilibrato killer. Chi ha deciso per la vita, o peggio per la morte di, è stata quella che lei considerava la sua famiglia. Le persone che dovevano amarla e proteggere l’hanno vessata, marchiata, torturata fino a ucciderla. Un omicidio aberrante, tragico e assurdo, il suo, fatto di dettagli che sembrano appartenere a una trama di un film horror, il cui atto finale si è consumato sul palcoscenico dei social network con unasu. E magari basterebbe spegnere la tv o riavvolgere la pellicola dall’inizio per metterla in ...