Marvel | Joe Russo si rivolge ai fan | Siate pazienti con la Fase 5 | fidatevi di Kevin Feige

(Di venerdì 21 aprile 2023) Il co-regista di Avengers: Endgame, Joe, ha commentato le critiche dei fan sul presunto calo di qualità delCinematic Universe negli ultimi anni Sono in molti a pensare che dopo Avengers: Endgame, mega crossover uscito nel 2019, i film dellaabbiano subito un enorme calo qualitativo. E dopo le critiche al terzo capitolo di Ant-Man, la5 dell'MCU non sembrerebbe essere iniziata nel migliore dei modi. Sulla questione è intervenuto Joeche, assieme al fratello ha diretto alcuni dei film più importanti per la, invitando i fan a essere. "Non c'è nessuno che sappia raccontare storie meglio diin questo momento. Se devi scommettere su qualcuno, scommetti su di lui. Penso che il tipo di ...

Marvel, Joe Russo si rivolge ai fan: "Siate pazienti con la Fase 5 ... Movieplayer

