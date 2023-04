(Di venerdì 21 aprile 2023) In attesa di tornare sul set di DOC a maggio, l'attore presta il volto al tenebroso Nathan in Un passo dal cielo. In questa intervista, invece, si mette a nudo come forse non aveva mai, raccontando per la prima volta lache ha affrontato da bambino

La collaborazione tra Nathan (ha fatto una confessione inattesa ) e la polizia diventerà sempre più stretta. Huber verrà cacciato fuori di casa dalla moglie per un motivo sconosciuto. ...Tra le new entry del cast troviamo anche Leonardo Pazzagli,e Giorgio Marchesi. Clicca qui per iscriverti alla Newsletter Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook Clicca qui ...Ce la faranno i fratelli Nappi a scoprire la verità sulla morte della donna Mentre indagano Manuela finisce per trovarsi in pericolo e Nathan (), Vincenzo e Gregorio ( Leonardo ...

Marco Rossetti: «La malattia mi ha segnato dalla nascita, ma sono sopravvissuto. La bellezza All'inizio mi ha fatto soffrire» Vanity Fair Italia

In attesa di tornare sul set di DOC a maggio, l'attore presta il volto al tenebroso Nathan in Un passo dal cielo. In questa intervista, invece, si mette a nudo come forse non aveva mai fatto, racconta ...Andrà in scena stasera alle 21, al Teatro Socjale di Piangipane, lo spettacolo ’Im Labyrinth’, liberamente tratto da Il Minotauro di Friedrich Dürrenmatt. Lo spettacolo vede la regia di Marco Montanar ...