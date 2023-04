Marche Femministe occupano sala e impediscono convegno di Pro Vita Famiglia | Violenze e intimidazioni anti-democratiche | ma non ci fermeranno

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 21 aprile 2023) Macerata, 21 aprile 2023. «Decine dihanno occupato la Biblioteca Statale di Macerata per impedire lo svolgimento del“Maternità In-Attesa. Preservare la salute della donna in gravidanza” organizzato da ProOnlus con la Regione, il Centro di Aiuto alladi Loreto e la Federazione Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana Regionee dall’OPA – Osservatorio Permanente sull’Aborto. Lehanno urlato a chiunque si avvicinasse al tavolo dei relatori per parlare ai microfoni. In più hanno affisso volni e striscioni contro ile con espliciti riferimenti sessuali e occupato quasi tutte le sedie della. Il nostro scopo è ...