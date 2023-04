(Di venerdì 21 aprile 2023) È pop, facile da leggere e interpretare, con le sue idee accessibili e quel bianco che la fa da padrone in gran parte della sua produzione, «perché il bianco è il colore che meglio lavora con la luce». A dichiararlo uno dei protagonisti della settimana delRaimondi Malerba, che a Milano arriva, tra le altre cose, con una finestra… di luce by Seletti.Parliamo di utilità. Cosa èdi quello che fa? C’è l’utilità, non è stravolta. Una lampada fa luce, una seduta è comoda, però c’è differenza tra comodo e confortevole. Il corpo su una sedia ergonomica è comodo ma se quella sedia è in grado dirti o stimolare un immaginario, una poetica, strapparti un sorriso, sei comoda anche con la mente. Sei "confortata", ed è questa la funzione di cui abbiamo ...

Marcantonio: «Il design è utile (solo) se emoziona» Panorama

Per Milano, questa è la settimana più “calda” dell’anno, e la città è tutto un evento. Dal mondo arrivano i più grandi designer per presentare le loro nuove creazioni. Qui ve ne proponiamo sei di loro ...In occasione della Milano Design Week 2023 10 Corso Como presenta una serie di progetti di design d’autore legati da un filo continuo tra funzione, emozione e sogno. I progetti fiabeschi di ...