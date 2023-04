Manchester City | col Triplete oltre 2 milioni di bonus a giocatore ma non a tutti

NelUnited occhi puntati su Marcus Rashford a 6.40 su Leovegas, con Wout Weghorst a 8.80 ... In Fa Cup hanno eliminato Middlesbrough (5 - 1), Liverpool (2 - 1), Stoke(1 - 0) e Grimsby ...Ilè in corsa per vincere le tre competizioni principali della stagione: Premier League, FA Cup e Champions League. Al momento la squadra guidata da Guardiola si trova in semifinale di FA ...Le parole di Pep Guardiola, allenatore del, sulla stagione in Champions League del Milan. I dettagli Il suoè in semifinale di Champions League dove affronterà il Real Madrid. Al termine dell'1 - 1 con il Bayern,...

Pronostici Premier League 32a giornata, le analisi delle partite del campionato di calcio inglese, con big match Newcastle-Tottenham.Di seguito il programma completo dei maggiori campionati europei. In campo Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1 ...