Mamma Tiktoker uccisa | il gip | “Modalità del delitto allarmanti”

Napoli – "Le modalità di esecuzione, ha strangolato un'anziana signora ipovedente, il successivo brutale tentativo di incendiarne il corpo senza vita, la personalità estremamente fragile sotto il profilo psicopatologico e, da ultimo, il riferito abuso di sostanze alcoliche, appaiono circostanze indicative di capacità praticamente nulle di autocontrollo" e quindi sussiste il "pericolo concreto ed attualissimo di reiterazione del reato". Lo scrive il gip di Napoli Tommaso Perrella nell'ordinanza di custodia cautelare con la quale ha disposto il carcere per Rosa Russolillo, la 47enne accusata dell'omicidio di Rosa Gigante, la 72enne ipovedente, madre del noto salumiere-Donato De Caprio, trovata senza vita martedì scorso, 18 aprile, nella sua casa nel quartiere Pianura di Napoli.

Napoli . Si è avvalsa della facoltà di non rispondere la 47enne Stefania Russolillo , vicina di casa di Rosa Gigante , 72enne madre del noto salumiere Donato De Caprio , trovata senza vita martedì scorso nella sua casa nel quartiere Pianura di Napoli. L'indagata, accusata di omicidio volontario, detenuta nel carcere femminile di Pozzuoli.

Resta in carcere la presunta assassina di Rosa Gigante, la mamma del Tiktoker uccisa. Disposte l'autopsia e una perizia psichiatrica. Interrogatorio in silenzio e perizia psichiatrica per Stefania Russolillo, la 47enne vicina di casa di Rosa Gigante, uccisa a Pianura (Napoli)