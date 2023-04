Malore per Helena Prestes all’Isola | “Delirava in portoghese ed ha vomitato” | cosa è accaduto

(Di venerdì 21 aprile 2023) A distanza di pochissimi giorni dall’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi,ha avuto undopo aver mangiato dei lumaconi di mare trovati da Nathaly Caldonazzo.per: “Delirio e vomito” A dare l’allarme sul pessimo stato di salute diè stata Corinne Clery che ha riferito al... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Come sta Helena Prestes, la modella brasiliana vittima di unall'Isola dei Famosi 2023: "Delirava e vomitava". La naufraga si L'articolo Come sta Helena Prestes,la modella all'Isola dei Famosi proviene da True ...È scattato così l'allarme in Honduras, nella Tribù Chicas, con le naufraghe fortemente preoccupatela sua condizione. Ad accorgersi deldi Helena è stata Corinne Clery. Fortunatamente le ......all'Isola Durante la notte all'Isola dei Famosi Helena Prestes avrebbe accusato une ... Clicca quiiscriverti alla Newsletter Clicca quiseguire la nostra pagina Facebook Clicca ...

Malore per una 15enne, «alcol ai minori»: la giovane si sente male in strada. Chiuso un locale del centro di N ilmessaggero.it

Si tratta del nuotatore 45enne Alessandro Izzi; la causa del decesso sarebbe riconducibile alla Klebsiella | Cronaca, Molise ...Allarme in Honduras dove la modella brasiliana ha accusato dei problemi di salute facendo preoccupare gli altri naufraghi ...