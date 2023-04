Mainz 05-Bayern Monaco sabato 22 aprile 2023 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Tuchel perde Pavard per squalifica

(Di venerdì 21 aprile 2023) L’1 a 1 dell’Allianz Arena contro il Manchester City fa calare il sipario sull’avventura europea del, che adesso ha un titolo da difendere che rappresenta il minimo sindacale in una stagione che rischia di diventare disastrosa. La trasferta sul campo di un05 in serie positiva e a caccia di un piazzamento europeo è di quelle InfoBetting: Scommesse Sportive e

Le formazioni ufficiali diMonaco, sfida valida per la ventinovesima giornata di Bundesliga 2022/2023. Prosegue la lotta per il titolo e i bavaresi dopo l'eliminazione in Champions League possono dedicarsi ...Dopo l'uscita di scena dalla Champions League ad opera del Manchester City, ilMonaco torna a giocare in campionato e a provare a vincere ancora.

Mainz 05-Bayern Monaco (sabato 22 aprile 2023 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Tuchel p... Infobetting

Le formazioni ufficiali di Mainz e Bayern Monaco, sfida valida per la ventinovesima giornata di Bundesliga 2022/2023.Mainz e Bayern Monaco si affronteranno nel sabato pomeriggio della 29esima giornata di Bundesliga. Calcio d'inizio alle 15:30 all'Opel Arena. Dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Ma ...