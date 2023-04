L’urlo di Kvaratskhelia | “Forza Napoli Sempre” | deve essere l’urlo di tutti – FOTO

(Di venerdì 21 aprile 2023) “” scrive Khvichalo fa con una storia su instagram per caricare se stesso ed il. L’eliminazione contro il Milan fa male, questo è poco ma sicuro. Fa male anche a chi ha provato ini modi a cambiare le sorte della partita, perché Kvaratkshelia, nonostante le critiche, ha saltato più volte Calabria. Anzi spesso ha saltato anche la marcatura dei tre giocatori che puntualmente andavano a marcarlo. Poi il georgiano ha sbagliato anche il rigore e qualche passaggio, ma veramente lo si vuole martoriare?: il messaggio diè il primo a stare male per quel rigore sbagliato, magari avrebbe calciato anche quello ...

Il gol che poteva indirizzare la qualificazione (a ... Da Sarri a Piolidi gioia però è rimasto strozzato in ...Da Maignan, e le sue parate impensabili, al Golia, ... professionalità e affidabilità come in pochi se ne trovano (io'...del Maradona, quel 'the Champion!' che pare sia rilevato ......ma senza trovare la porta nel momento decisivo e soprattutto'...ha collezionato 14 gol e 14 assist al suo primo anno ... Un impatto dache lo ha visto diventare trascinatore del ...