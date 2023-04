L’ultima buffonata dell’Atac | il corso “contro il razzismo”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 21 aprile 2023) Roma, 21 apr – Cari dipendenti, dovete imparare a combattere il. Poco conta l’inesistenza pratica del concetto in un Paese come l’Italia, in cui la sinistra e i suoi media vanno letteralmente a spulciare su un centinaio di casi l’anno tutti in gran parte inventati dai tempi gloriosi di Daisy Osakue e dell’uovo lanciatoleormai alcuni anni fa (a cui è seguita una lunga tradizione di buffonate simili, sia chiaro, ma ci sembra giusto citare il capostipite). Bisogna imparare, cari inferiori. E il Comune non può che darvi una mano. Atac, il “il” Un perogni forma di discriminazione” come riporta RomaToday. Con la solita spruzzatina di ambiente “inclusivo, accogliente, non giudicante”. Qualcuno ...