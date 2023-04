Lukaku ricorso respinto Inter | “Vittima diventa unico colpevole”

(Di venerdì 21 aprile 2023) Arriva la reazione indignata da parte dell'alla decisione della Corte sportiva d'Appello della Figc che haildell'per la squalifica di un turno comminata all'attaccante nerazzurro Romeluin seguito all'espulsione (per doppia ammonizione) contro la Juventus nell'andata della semifinale di Coppa Italia.Il giocatore salterà la semifinale di ritorno contro i bianconeri, in programma il prossimo 26 aprile a San Siro. Il club ha pubblicato una nota in cui ha sottolineato e rinnovato "la vicinanza e il sostegno al proprio calciatore e manifesta il grande dispiacere nel prendere atto che lata l'".

... l'agenzia che cura gli interessi di Romelu, si schiera in difesa dell'attaccante belga dell' Inter dopo che la Corte Sportiva d'Appello della Figc ha respinto ilpresentato dal club ...Mentre ildella Juventus per la chiusura dell'intero settore è stato accolto, analogo risultato non è stato ottenuto pere l'Inter ha emesso un comunicato per criticare il ...Michael Yormark , presidente di Roc Nation Sports International , ha parlato dopo ilper squalifica respinto dalla Corte d'Appello nei confronti di Romelu. 'E' preoccupante sentire che la Corte d'Appello della Figc abbia scelto di confermare la squalifica di Romelu ...

Lukaku, ricorso respinto: niente Juve in Coppa Italia. Rabbia Inter: “La vittima diventa colpevole” La Gazzetta dello Sport

Oggi, è stato respinto il ricorso presentato dall'Inter in merito alla squalifica di Lukaku in Coppa Italia. Il belga salterà la gara con la Juventus del 26 aprile, in merito ...Per Biasin, in tutta la questione Lukaku, si può parlare di "buon senso calpestato". La bocciatura del ricorso fa male al calcio ...