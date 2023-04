Lukaku | respinto il ricorso | niente Juve in Coppa Italia L'Inter dura | 'La vittima è diventata l'unico colpevole'

Sarà squalificato per il ritorno Mg Torino 04/04/2023 - Coppa Italia / Juventus - Inter / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: RomeluLa Corte sportiva d'Appello hail ...Giuseppe Marotta per i reclamanti; sentito l'Arbitro", la Corte d'Appello FIGC ha quindiil ricorso". Inter senzaNel match contro la Juventus , in programma tra 5 giorni, l'Inter ......Italia giocato all'Allianz Stadium ed il ricorso dell'Inter verso la squalifica è stato... Caso: la protesta scoppia sui social Sono in tanti a protestare dopo la decisione sulla ...

Lukaku, ricorso respinto: salterà Inter-Juve di Coppa Italia Tuttosport

"La Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC ha oggi confermato la squalifica di Romelu Lukaku, che non potrà così partecipare ...