Lukaku non ci sarà contro la Juventus | respinto il ricorso dell' Inter

(Di venerdì 21 aprile 2023) La Corte sportiva d'Appelloa Figc hailpresentato dall'la squalifica di, espulso per doppia ammonizione nell'andatae semifinali di Coppa Italia. Big Rom non cial ritorno

5 Niente Juve per Romelu. La Corte sportiva d'Appello ha infatti respinto il ricorso dell'Inter sulla squalifica, dopo ... Ma il cartellino rossopuòportare ad almeno un turno di stop.Romelusarà disponibile per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus . La Corte Sportiva d'Apello ha respinto il ricorso dell'Inter perciò rimane la squalifica di una gara per ..Romeluci sarà. Il segnale forte contro il razzismo che in molti speravano arrivasse dalla Figcè invece arrivato. La Corte sportiva d'Appello ha respinto il ricorso dell'Inter sulla ...

Respinto il ricorso dell'Inter contro la squalifica di Lukaku: non ci ... Fanpage.it

Roma, 21 apr. La Corte sportiva d’Appello ha respinto il ricorso dell’Inter per la squalifica di un turno comminata all’attaccante nerazzurro Romelu Lukaku in seguito all’espulsione contro la Juventus ...La Corte sportiva d'Appello della Figc ha respinto il ricorso presentato dall'Inter contro la squalifica di Lukaku, espulso per doppia ammonizione nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. Big Rom ...