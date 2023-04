Lukaku | Juventus e gli slogan… Basta prenderci in giro!

(Di venerdì 21 aprile 2023) Un’altra presa in giro per l’Inter è arrivata dopo che la Giustizia Sportiva ha respinto il ricorso relativo alla squalifica di Romeluin Coppa Italia (vedi articolo). Dopo che già si era deciso di togliere la squalifica alla curva della. Contro il razzismo nel calcio italiano restano soltanto gli slogan. PRESA IN GIRO – Nonostante le lamentele del mondoriguardo alla persecuzione da parte delle istituzioni, gli ultimi giorni hanno dimostrato che nel calcio italiano nulla è destinato a cambiare. Non solo sono momentaneamente stati ridati i sacrosanti 15 punti di penalizzazione al club bianconero, ma nel giro di una setttimana sono arrivate due vere e proprie beffe relative al caso Romelu. La prima è la decisione di togliere la squalifica alla curva della...

La Corte sportiva d'Appello ha respinto il ricorso dell' Inter per la squalifica di un turno per l'attaccante nerazzurro Romeluin seguito all'espulsione contro lanell'andata della semifinale di Coppa Italia . Il giocatore salterà dunque la semifinale di ritorno contro i bianconeri.era stato espulso ...Applausi Mg Torino 04/04/2023 - Coppa Italia /- Inter / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol RomeluNelle ore in cui, per coincidenza, il Ministro dello Sport ...Argomenti roma Video del giorno- Inter, i cori razzisti della curva bianconera verso: "Scimmia del c..."

Lukaku, ricorso respinto: salterà Inter-Juve di Coppa Italia Tuttosport

L'Inter, dopo la decisione della Corte d'Appello di confermare la squalifica a Romelu Lukaku, ha espresso la sua vicinanza al centravanti belga ...Cori razzisti, bocciato il ricorso dell'Inter: resta la squalifica per Lukaku. Per la curva bianconera invece nessuna sanzione ...