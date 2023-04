L’Ue riforma mercato delle emissioni e dazio sul carbonio Nuovi pesi per i più deboli

(Di venerdì 21 aprile 2023) La teoria dell’utilizzotasse ambientali per combattere fenomeni di degrado si è affacciata nel dibattito pubblico a partire dagli anni 80. Con un caveat. La progressiva introduzione... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

...'Italia dei furbi: abbiamo fatto man bassa dei fondi...'orizzonte temporale del governo è il 2026 Il ministro per gli Affari ... nell'ambito della mobilitazione contro ladelle pensioni. ...Francia, sì apensioni Come mai Elly Schlein non invoca ...Come mai Elly Schlein non invoca lo Ius soli nella sua Svizzera'... Giorgetti incontra il commissarioHahn: serve più ...Con unache interessa'elenco dei venditori di gas il ...attribuire all'Autorità tutte le funzioni di cui al regolamento'...