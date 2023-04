L' Ue pianifica l' evacuazione dei suoi cittadini dal Sudan

(Di venerdì 21 aprile 2023) L'Unione europeal'deidalla capitaleese Khartoum appena la situazione della sicurezza lo consentirà. "Stiamo provando a coordinare un'operazione per ...

Sudan, l'Ue prepara l'evacuazione dei suoi cittadini - Mondo Agenzia ANSA

«Stiamo provando a coordinare un'operazione per evacuare i nostri civili dalla città, la situazione è ad alto rischio» ...L'Unione europea pianifica l'evacuazione dei suoi cittadini dalla capitale sudanese Khartoum appena la situazione della sicurezza lo consentirà. (ANSA) ...