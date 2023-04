Lotta | Europei 2023 | medaglia di bronzo per Dalma Caneva nei 72kg

... computer, tablet e iphone, acquistati con i finanziamenti. La preside e il vicepreside ...sempre presenti con i loro alunni alle manifestazioni per ricordare chi si è sacrificato nella...... anche l'esercito egiziano avrebbe inviato sostegno militare ai generali rivali inper il ... Fonti: l'Ue sta lavorando per evacuare i cittadinipresenti in Sudan L'Ue sta lavorando per ...FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanentisalvezza Le big a rischio retrocessione in Europa Nei top 5 campionati, tante squadre con un passato glorioso rischiano la retrocessione. ...

Emanuela Liuzzi è di bronzo agli Europei di lotta a Zagabria Agenzia ANSA

Dalma Caneva conferma il suo ottimo avvio di stagione e si mette al collo un’importante medaglia di bronzo nella categoria non olimpica -72 kg ai Campionati Europei di lotta 2023, in corso di svolgime ...Soddisfazione dell'Anlaids, associazione che si occupa di lotta all'Hiv, che chiede ora di comprendere anche gli screening nel percorso a carico del sistema sanitario ...