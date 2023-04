L’orso e l’uomo | è aperta polemica Cosa sta portando alla luce la tragedia di Andrea?

(Di venerdì 21 aprile 2023) Dopo la morte del runner trentino per l’aggressione dell’orsa ètra diverse sensibilità che si scontrano e pongono non poche riflessioni. La notizia è ormai tristemente nota: lo scorso 5 aprile, il ventiseiennePapi, giovane sportivo abitante di Caldes in Val di Sole, è stato vittima dell’attacco da parte di un’orsa che L'articolo proviene da Ladi Maria.

Sono stati immessi con una scelta dell', locale, fatta a fini ... Oggi si tiene al ministero'incontro di per discutere proprio ... questa volta per'ordinanza di abbattimento di MJ5,di 18 ...... il "Piano d'Azione interregionale per la conservazione dell'... Nessuna decisione, perché non è'Ispra a doverle prendere, ma ...40 e dove gli altri sono stati immessi con una scelta dell', ..." ha proseguito Mustoni - è un animale poco pericoloso, ma che in alcuni casi può diventarlo . I veri tecnici non hanno mai negato la possibilità di un'aggressione all'. Lo studio di ...