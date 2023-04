Lorenzo Jovanotti | video intervista Aracataca | «Il viaggio funziona meglio se vissuto come pellegrinaggio»

(Di venerdì 21 aprile 2023) Laper il suo docu-trip, un emozionantein bicicletta in 22 puntate in giro per il Sud America, insieme all’amico Gus Baldoni Vi presentiamo laper il suo docu-trip, unin bicicletta in 22 puntate in giro per il Sud America, insieme all’amico Gus Baldoni. La docu-serie sarà disponibile in esclusiva dal 24 aprile su RaiPlay.La storia Dall’Ecuador alla Colombia, dalle Ande all’Amazzonia e dall’Oceano alla mitica Macondo. Una pedalata lunga 3500 km – e 50mila metri di dislivello – tra salite e ...

Non hanno più la spunta alcuni tra i profili italiani più seguiti, come Valentino Rossi,e Mario Balotelli. La notizia, però, è che ci sono alcuni profili che, pur non pagando, ...... tra le vette di Ecuador e Colombia, passando dalle Ande all' Amazzonia , per raggiungere Aracataca , la città colombiana dove è nato Gabriel Garcia Marquez , lo 'scrittore' per. ...'Aspettavamo da tempo il ritorno disu RaiPlay con Non voglio cambiare pianeta 2 - sottolinea Elena Capparelli, Direttore di RaiPlay - Siamo finalmente pronti a regalare al nostro ...

Jovanotti in Aracataca - Non voglio cambiare pianeta 2: docutrip in bici dal 24 aprile La Gazzetta dello Sport

Su RaiPlay dal 24 aprile i 22 episodi girati da Lorenzo Cherubini con un cellulare e una action cam: «È un’avventura, un racconto on the road come poteva esserlo l’Odissea» ...Su RaiPlay dal 24 aprile i 22 episodi di “Aracataca“: pedalando per oltre tremila chilometri in un mese alla scoperta del Sud America. L’impresa di Lorenzo Cherubini nel nome di Marquez: “Scoprire mon ...