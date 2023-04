Lorenzo Jovanotti presenta “Aracataca – Non voglio cambiare pianeta 2” su RaiPlay

(Di venerdì 21 aprile 2023)– Non2”: dal 24 aprile suDall’Ecuador alla Colombia, dalle Ande all’Amazzonia e dall’Oceano alla mitica Macondo. Una pedalata lunga 3500 km – e 50mila metri di dislivello – tra salite e discese, foreste e cascate, sentieri e autostrade.torna in sella con un nuovo e suggestivo viaggio in bicicletta in Sud America. E attraverso mari e oceani, villaggi e periferie, pueblos e città, racconta la magia di questa avventura al ritmo di tanta, tantissima musica. Dopo il grande successo della serie #non, eccola narrazione psichedelica di una follia a pedali. ...

... tra le vette di Ecuador e Colombia, passando dalle Ande all' Amazzonia , per raggiungere Aracataca , la città colombiana dove è nato Gabriel Garcia Marquez , lo 'scrittore' per. ...'Aspettavamo da tempo il ritorno disu RaiPlay con Non voglio cambiare pianeta 2 - sottolinea Elena Capparelli, Direttore di RaiPlay - Siamo finalmente pronti a regalare al nostro ...Ci siamo dati appuntamento e mi ha aiutato a risolvere un problema rischioso', racconta. '... Quando torni da quei paesi lì cammini ballando il reggaeton: meglio staccare', sorride. ...

Jovanotti in bici dalle Ande all'Amazzonia RaiNews

In bicicletta per 3.500 km, raccontati da lui stesso, Jovanotti, tra le vette di Ecuador e Colombia, passando dalle Ande all’Amazzonia, per raggiungere Aracataca, la città ...Dall’Ecuador alla Colombia, dalle Ande all’Amazzonia e dall’Oceano alla mitica Macondo. Una pedalata lunga 3500 km – e 50mila metri di dislivello – tra salite e discese, foreste e cascate, sentieri e ...