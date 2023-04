L' opposizione insorge contro La Russa | ' Negazionista e inadeguato | deve dimettersi'

(Di venerdì 21 aprile 2023) Le ennesime vergognose parole di Ignazio La, a proposito della Costituzione che non sarebbe antifascista, hanno scatenato le legittime proteste dell'. "La: `L'antifascismo non e´...

Le ennesime vergognose parole di Ignazio La Russa, a proposito della Costituzione che non sarebbe antifascista, hanno scatenato le legittime proteste dell'. "La Russa: `L'antifascismo non e´ in Costituzione. La Costituzione: `E´ vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. Siamo al negazionismo. La Russa ..." Vogliamo evidenziare che in Italia, con uno scenario simile, c'è stata una levata di scudi dell', con il primato assoluto dei moralizzatori del PD che in genere sono arrivati a chiedere, ...'È un passo indietro',l'. 'La maggioranza è nel caos, c'è una evidente differenza di posizioni e oggi è venuto fuori', attacca Francesco Boccia, capogruppo del Pd. 'Hanno capito - ...

“Compagne e cognate di amministratori tra i candidati al concorso”, opposizione insorge TuttOggi

L'opposizione contro le ennesime dichiarazioni vergognose di La Russa: «Ignazio La Russa, la vergogna delle istituzioni, che non conosce la XII disposizione della Costituzione», scrive Bonelli di Avs.Salasso in arrivo sotto forma di tassa sui rifiuti. Sono i gruppi consiliari di opposizione a scagliarsi contro gli aumenti per il 2023, pari al 10% per le famiglie e dell’1.5% per le aziende. "Un alt ...