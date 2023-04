Longevità e cause di invecchiamento

Tutti i casi sono archiviati come "decesso pernaturali", dopo brevi indagini. Nessuna ... Genetica, tecnologia, passioni e misteri si intrecciano nel romanzofatale , il primo giallo di ...Un nuovo filone di studi mostra l'esistenza di complesse interrelazioni tra diversi tipi die ... Non è forse vero che laè legata anche alle varianti del Dna che caratterizzano ciascuno...Non a caso, le malattie cardiache sono tra le principalidi mortalità negli over 60. Secondo ... A tutto beneficio di unasana e serena . Benessere del cuore over: coronarie ostruite ...

Longevità e invecchiamento: cause e rimedi naturali per contrastarlo ilGiornale.it