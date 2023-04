(Di venerdì 21 aprile 2023) Narra Irvin D. Yalom, nel suo libro Il problema Spinoza, che Alfred Rosenberg, poi divenuto ideologo del Terzo Reich e impiccato con altri criminali nazisti a Norimberga, avesse attaccato, quando era ancora uno studente diciassettenne, il Rettore dell’Università di Reval dove studiava, sostenendo che quest’ultimo in qualità di ebreo avrebbe inquinato la razza germanica con le idee tipiche di una popolazione inferiore. Affrontato dal Rettore, Rosenberg si fece piccolo piccolo e cominciò a biascicare che era stato frainteso e che si trattava comunque di una boutade a puro scopo elettoralistico. La meschina reazione di, preso in castagna sulle sue inammissibili dichiarazioni a propositosostituzione etnica, mi ha ricordato quella del suo più noto predecessore finito sulla forca. Infatti anche il cognato d’Italia ha affermato di essere ...

... Francesco(Ministro dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste), Daniela Santanché (Turismo) e Matteo Piantendosi (Interno). Il Tavolo"preoccupazione anche in merito al ......Francesco, a letto con un uomo di colore. Insomma, la sostituzione etnica di cui si parla nella didascalia, schiaffeggiata con crudezza ai piani alti del governo. Lei, Arianna,......d'Italia in Regione Piemonte Elena Chiorinomassima solidarietà e sostegno ad Arianna Meloni, sorella della Premier Giorgia Meloni e moglie del Ministro all'Agricoltura Francesco,...

Lollobrigida esprime un pensiero non solo suo: l’odio per i migranti è la foglia di fico della destra Il Fatto Quotidiano

"Questa destra nulla di positivo ha saputo finora produrre né per gli italiani né ovviamente per i migranti stessi" ...Scivolone culturale del ministro Lollobrigida che per riferirsi ai continui sbarchi di migranti parla di "sostituzione etnica" ...