Lo stallo in Rai blocca produzione e palinsesti Il j' accuse dell' Associazione produttori audiovisivi

(Di venerdì 21 aprile 2023) "La situazione diin cui è entrata la Rai costituisce un vero e proprio stato di emergenza che come tale andrebbe considerato e risolto urgentemente". Il j'arriva da uno dei più storici e navigati ex dirigenti Rai, Giancarlo Leone, ora alla guida(Apa), che si occupa di rappresentanzae società che producono fiction e programmi per la tv, a cui aderiscono oltre 40 aziende. Secondo Leone, che è stato a lungo amministratore delegato di Rai Cinema, "Non ci interessa se e chi guiderà la Rai in futuro. Ci preoccupa il fatto che da due mesi tutti i progetti di intrattenimento, fiction, documentari, animazione sianoti in attesa di una soluzione al vertice che, evidentemente, non c'è". Il ...