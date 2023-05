Lo stallo in Rai blocca produzione e palinsesti Il j' accuse dell' Associazione produttori audiovisivi

(Di venerdì 21 aprile 2023) "La situazione diin cui è entrata la Rai costituisce un vero e proprio stato di emergenza che come tale andrebbe considerato e risolto urgentemente". Il j'arriva da uno dei più storici e navigati ex dirigenti Rai, Giancarlo Leone, ora alla guida(Apa), che si occupa di rappresentanzae società che producono fiction e programmi per la tv, a cui aderiscono oltre 40 aziende. Secondo Leone, che è stato a lungo amministratore delegato di Rai Cinema, "Non ci interessa se e chi guiderà la Rai in futuro. Ci preoccupa il fatto che da due mesi tutti i progetti di intrattenimento, fiction, documentari, animazione sianoti in attesa di una soluzione al vertice che, evidentemente, non c'è". Il ...

Nomine, il Cdm apre il Risik: sì al tandem Sergio - Rossi. Fuortes verso il San Carlo di Napoli LE ALTRE PARTITE La sola certezza in pratica è che bisogna chiudere. Tant'è che anche se i diretti ...... quasi nessuno credeva che avrebbe creato un polo televisivo in grado di competere con la, e l'... Ma appena un anno dopo, nel '97, quando nel centrodestra c'erodi iniziativa politica, raduna ...

La Rai in stallo attende l’effetto domino e Fuortes aspetta a lasciare la poltrona La Stampa

Di Marco Cremonesi La mossa del governo apre la strada all’ad di Viale Mazzini verso il San Carlo di Napoli, al posto di Lissner. De Gennaro resta in pole per guidare la Finanza Da sinistra: Mauro Nor ...Il caso La Rai in stallo attende l’effetto domino e Fuortes aspetta a lasciare la poltrona Un ricorso contro il decreto potrebbe allungare i tempi. Improbabili le dimissioni del Cda Michela Tamburrino ...