Liverpool | Klopp | «Nunez? Deve imparare l’inglese Non possiamo avere quattro lingue tradotte durante l’allenamento»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 21 aprile 2023) Jurgen, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Nottingham Forest Jurgen, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Firmino? Bobby ha riportato un infortunio muscolare, vedremo quanto tempo ci vorrà. Non è troppo grave, ma è sicuramente indisponibile per domani. Abbiamo altre due partite in settimana, direi che è impossibile recuperarlo anche per quelle. Lo valuteremo giorno dopo giorno.. Non. Questo lo aiuterà enormemente».