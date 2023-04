LIVE Youth League | Hajduk-Milan 2-0 | Pusktas raddoppia di testa

Youth League, Hajduk Spalato-Milan 2-0: raddoppio di Pukstas | LIVE NEWS Pianeta Milan

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a Ginevra, sede delle final four di Youth League, dove tra pochi istanti Hajduk Spalato e Milan si affronteranno per la semifinale, che ricordiamo essere in..Il Milan Primavera si gioca a partire dalle 18 la chance di accedere alla finalissima di Youth League sfidando nella semifinale allo Stade de Geneve in Svizzera i pari età dell'Hajduk Spalato in una c ...