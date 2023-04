LIVE Verona-Bologna 1-0 | Verdi impeccabile su rigore Tentativo di Orsolini | Primapagina

(Di venerdì 21 aprile 2023) 2023-04-21 21:45:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Ilper la salvezza, ilper l’Europa: quello che in molte primavere sarebbe un match senza pressioni, stasera vale punti importanti per entrambe le squadre. Ilè terzultimo, tre punti dietro lo Spezia che occupa l’ultimo posto utile per la permanenza in Serie A. Il, invece, è a ridosso della zona Europa, cinque punti dietro l’Atalanta settima e quindi può lottare per un risultato clamoroso. Fuori Lazovic e, non al meglio, Motta si affida a Zirkzee, 9 vero, al posto di Sansone. LE STATISTICHE Ilè la squadra contro cui ilha la percentuale più bassa di sconfitte in Serie A (32%), considerando le avversarie che ha affrontato ...

Il match valido per la 31esima giornata di Serie A trae Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Bentegodi,e Bologna si affrontano nel match valido per la 30esima giornata di Serie ...FORMAZIONI UFFICIALI- BOLOGNAVERONA (3 - 4 - 2 - 1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Abildgaard, Depaoli; Verdi, Lasagna; Djuric. All. ZaffaroniBOLOGNA (4 - 1 - 4 - 1): ...Solo rimessa laterale per i gialloblù 22' RIGORE PER IL! Depaoli finisce a terra su tocco di Posch ma è sembrato che il giocatore abbia un pò cercato il contatto lasciandosi cadere un pò ...

LIVE Verona-Bologna, le formazioni ufficiali: Zirkzee sfida Gaich, la ... Calciomercato.com

Di seguito le ultime dai campi del 31° turno di Serie A raccolte dagli inviati di TMW: Articolo in aggiornamento! HELLAS VERONA-BOLOGNA - Venerdì.La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie ...