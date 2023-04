LIVE Tour of the Alps 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Simon Carr vince in solitaria | a Geoghegan Hart la classifica generale

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.24 Si chiude qui la nostrae con essa finisce anche questa edizione delof the. Sono stati cinque giorni di grande spettacolo, come spesso accade su queste strade. Grazie a tutti per averci seguito, noi vi diamo appuntamento a domenica per la Liegi-Bastogne-Liegi, sia al maschile che al femminile. Un saluto sportivo! 15.22 Vittoria numero 9 iniera per, la prima in unadopo il successo a sorpresa al Giro d’Italia 2020. 8 dei suoi successi sono arrivati in una corsa italiana. 15.21 Non cambia nulla nella(fatta eccezione per il ritiro di ...