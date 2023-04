LIVE Tour of the Alps 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Simon Carr allunga sull’ultima salita | INEOS in controllo

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.40 Scatto poco convinto di Ivan Ramiro Sosa della Movistar. Non si è mosso ancora nessuno degli uomini di altissima classifica. 14.39 Aumenta ancora il vantaggio di! 50” sui più diretti inseguitori! 14.37 Salito a 4? il ritardo del gruppo. Gli uomini dellanon hanno evidentemente nessuna intenzione di andare a chiudere sui battistrada. 14.36 Inizia a far male l’andatura degli. Il gruppo si sbriciola alle loro spalle, sono rimasti in una ventina. 14.34 Il gruppetto degli inseguitori diè formato al momento da: Edoardo Zambanini (Bahrain-Victorious), Georg Steinhauser (EF), Matteo Fabbro, Florian Lipowitz (BORA), Luca Covili (GreenProject Bardiani), Valentin Paret-Peintre (AG2R), Johannes Kulset e ...