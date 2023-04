LIVE Tour of the Alps 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | partita la frazione | subito salita

(Di venerdì 21 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.39 Andatura alta, ma non evade nessuno dal plotone. 11.35 Il ritmo sarà altissimo in questa prima fase con la fuga che sarà importante come ieri. 11.33 Pronti, via ed unaimpegnativa da affrontare: Passo Lavazè (10.3 km al 7.6%). 11.31 INIZIA UFFICIALMENTE LA! 11.29 Corridori che si stanno dirigendo verso il via ufficiale di questa quinta. 11.26 La prima grande novità di giornata è il ritiro del russo Aleksandr Vlasov che occupava la settima piazza in classifica generale.of the, Aleksandr Vlasov si ritira prima dell’ultima: il russo parteciperà alla Liegi-Bastogne-Liegi 11.23 144 chilometri da Cavalese a Brunico per decidere definitivamente la ...

...Serra di Civitanova si parte dalla cena spettacolo che vede protagonista questa settimana il... "Un meraviglioso modo di incontrarsi"2023. I Coma Cose, oltre a presentare le canzoni del loro ...Piero Pelù e il'Estremo' nell'estate 2023 La prossima estate Pelù sarà impegnato da luglio a settembre nelESTREMO2023, una lunga serie di appuntamenti che vedrà protagonista il ...A maggio, intanto, gIANMARIA saràcon la tournée 'Mostro2023', prodotta da Vivo Concerti: una serie di concerti nei principali club italiani che toccherà le città di Bologna, Milano, ...

LIVE Tour of the Alps 2023, tappa di oggi in DIRETTA: partita la ... OA Sport

Scotland's Grant Forrest fired a round-of-the-day 62 to jump into a share of the halfway lead at the DP World Tour's ISPS Handa Championship in Japan.Day 5: It’s pretty easy actually! Except for that nightmare start of course. But after that it’s only uphill almost all the way. Expected finish: 15:00-15:25 CEST Feels like the profile of a breakaway ...