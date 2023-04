LIVE Tour of the Alps 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | gruppo nuovamente compatto | ripartono gli scatti

(Di venerdì 21 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.52 35” di ritardo per il plotone. 12.49 Percorsi i primi 50 chilometri di gara. 12.46gli: in avanscoperta Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost), Nicolas Prodhomme (AG2R Citroën) e Florian Lipowitz (Bora-hansgrohe). 12.42 Clamoroso, raggiunti i fuggitivi!! 12.40 Attenzione, netta accelerazione del, si avvicinano i fuggitivi. 12.36 Ora un lunghissimo tratto pianeggiante prima del finale scoppiettante. 12.33 Ovviamente è proprio la Ineos Grenadiers a dettare il ritmo. 12.31 Occhio soprattutto a Donovan: 2’49” il ritardo in graduatoria da Geoghegan Hart. 12.26 Ilcomunque non sta lasciando troppo spazio perché ci sono uomini pericolosi in chiave classifica ...

...programma misto per chi è appassionato dei picnic sostanziosi mescolati a spettacoli di cucina... senza cimentarsi nela contatto con la vegetazione, potrà visitare, all'interno dell'ex ...... Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il Regno del Ghiaccio, Aqua World), 6 spettacolial ... provare il tiro con l'arco, apprezzare la biodiversità prendendo parte albotanico. E ancora: ...debutta per la prima volta in teatro con2023, prodotto da Stefano Francioni Produzioni e Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci. Lo show di Charlotte M. farà tappa nelle ...

LIVE Tour of the Alps 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Lorenzo Fortunato sogna il podio finale OA Sport

Fino a poco prima che iniziasse il concerto di Antonio Diodato, Milano era sotto un violento temporale ma in prossimità dell’evento Giove Pluvio ha deciso di andarsene altrove; d’altronde non poteva e ...Dopo la partenza del tour nei principali club in Italia e in Europa, Diodato annuncia le prime date estive di “Così speciale tour”,prodotte da OTR LIVE, che vedranno il cantautore ospite dei più prest ...