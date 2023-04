LIVE Tour of the Alps 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | fuga di 16 | c’è Pellizzari Gruppo non distante

(Di venerdì 21 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.40 Attenzione, netta accelerazione del, si avvicinano i fuggitivi. 12.36 Ora un lunghissimo tratto pianeggiante prima del finale scoppiettante. 12.33 Ovviamente è proprio la Ineos Grenadiers a dettare il ritmo. 12.31 Occhio soprattutto a Donovan: 2’49” il ritardo in graduatoria da Geoghegan Hart. 12.26 Ilcomunque non sta lasciando troppo spazio perché ci sono uomini pericolosi in chiave classifica generale. 12.24 50” di ritardo per il britannico. 12.22 All’inseguimento in solitaria Mark Donovan (Q36.5 Pro Cycling Team). 12.19 25 chilometri di gara percorsi. 12.16 Sono in quindici al comando,a 1’30”. 12.13 Alcuni rientri da dietro: Hermann Pernsteiner (Bahrain – Victorious), Johannes Kulset (Uno-X Pro Cycling Team) e Valentin ...

... Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il Regno del Ghiaccio, Aqua World), 6 spettacolial ... provare il tiro con l'arco, apprezzare la biodiversità prendendo parte albotanico. E ancora: ...debutta per la prima volta in teatro con2023, prodotto da Stefano Francioni Produzioni e Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci. Lo show di Charlotte M. farà tappa nelle ......Serra di Civitanova si parte dalla cena spettacolo che vede protagonista questa settimana il... "Un meraviglioso modo di incontrarsi"2023. I Coma Cose, oltre a presentare le canzoni del loro ...

LIVE Tour of the Alps 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Lorenzo Fortunato sogna il podio finale OA Sport

Fino a poco prima che iniziasse il concerto di Antonio Diodato, Milano era sotto un violento temporale ma in prossimità dell’evento Giove Pluvio ha deciso di andarsene altrove; d’altronde non poteva e ...Dopo la partenza del tour nei principali club in Italia e in Europa, Diodato annuncia le prime date estive di “Così speciale tour”,prodotte da OTR LIVE, che vedranno il cantautore ospite dei più prest ...