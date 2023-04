LIVE Tour of the Alps 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | a breve la partenza

(Di venerdì 21 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.29 Corridori che si stanno dirigendo verso il via ufficiale di questa quinta frazione. 11.26 La prima grande novità di giornata è il ritiro del russo Aleksandr Vlasov che occupava la settima piazza in classifica generale.of the, Aleksandr Vlasov si ritira prima dell’ultima frazione: il russo parteciperà alla Liegi-Bastogne-Liegi 11.23 144 chilometri da Cavalese a Brunico per decidere definitivamente la classifica generale. 11.20 Buongiorno e benvenuti alladella quinta ed ultimadelof the! Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alladella quinta ...

...Serra di Civitanova si parte dalla cena spettacolo che vede protagonista questa settimana il... "Un meraviglioso modo di incontrarsi"2023. I Coma Cose, oltre a presentare le canzoni del loro ...Piero Pelù e il'Estremo' nell'estate 2023 La prossima estate Pelù sarà impegnato da luglio a settembre nelESTREMO2023, una lunga serie di appuntamenti che vedrà protagonista il ...A maggio, intanto, gIANMARIA saràcon la tournée 'Mostro2023', prodotta da Vivo Concerti: una serie di concerti nei principali club italiani che toccherà le città di Bologna, Milano, ...

LIVE Tour of the Alps 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Lorenzo Fortunato sogna il podio finale OA Sport

Popular British ska band Madness is coming to Glasgow's OVO Hydro as the act announces its C’est La Vie UK tour. Here is how to get tickets.The touring company of the Lincoln Center production of the musical cuts too many corners, says theater critic Terry Byrne.