LIVE Tour of the Alps 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 6 italiani nei 23 all’attacco | gruppo a 3’30”

John Mellencamp è attualmente alle prese con il suo 'and In Person'in Nord America. Tracklist: 1. Hey God 2. The Eyes Of Portland 3. Land Of The So Called Free 4. The Kindness Of Lovers 5. ...IlQuella di Milano è la seconda data delcon cui Diodato presenta" Così speciale ", il suo nuovo lavoro uscito circa un mese fa, un ritorno sul palco atteso perché le attenzioni su ...Sono infatti già molte le richieste di partecipazione da parte di Band Rock e Trend già iscritte a partecipare all'evento, diventato oramai la "Finale Multiregionale Summer" che vedrà ...

LIVE Tour of the Alps 2023, tappa di oggi in DIRETTA: in ... OA Sport

DIODATO annuncia il suo tour estivo: mercoledì 26 luglio si esibirà all’Arena Flegrea, nella sua unica tappa in Campania, alla sesta edizione del Noisy ...Fino a poco prima che iniziasse il concerto di Antonio Diodato, Milano era sotto un violento temporale ma in prossimità dell’evento Giove Pluvio ha deciso di andarsene altrove; d’altronde non poteva e ...