(Di venerdì 21 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.00. Oltre asono in gara nel gruppo A della categoria -96 kg: Tchatchet II (Gbr), Horidko (Ukr), Kurnaz (Tur), Imadouchene (Fra), Manushi (Fra), Gobejshvili (Geo), Aghanyan (Arm), Hovhanissyan (Arm) 17.57:è stato anche oro agliJunior di Rovaniemi nel 2021 e ora punta ad affermarsi nella categoria assoluta. 17.54: Classe 2001, è il più giovane campione italiano della storia dele lo scorso anno ha conquistato l’oro Under 23 della categoria -89 kg aglidi Durazzo in Albania. 17.50: Sulla pedana armena,, giovane emergente nella categoria 96 kg,lanciare segnali positivi alla sua prima ...

...Nella giornata di oggi verrà abbattuto un esemplare di pino d'Aleppo in Viale Sant'Ignazio, a Cagliari, L'intervento" si è reso necessario a seguito di un recente e importantedella ...Un altro dato importante riguarda la deformazione ed ildel suolo : nell'area di massima deformazione è di circa 15±3 m al mese. Da novembre 2005 il suolo si è sollevato di più di un ...Un altro dato importante riguarda la deformazione ed ildel suolo : nell'area di massima deformazione è di circa 15±3 m al mese. Da novembre 2005 il suolo si è sollevato di più di un ...

LIVE Sollevamento pesi, Europei 2023 in DIRETTA: Cristiano Ficco vuole mettersi in luce nei -96 kg OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca Imperio – Cronaca Massidda – Cronaca Magistris – Cronaca Zanni – Cronaca Miserendino – Cronaca Reyes Martinez – Come vedere la gara di Ficco in tv/str ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca Imperio – Cronaca Massidda – Cronaca Magistris – Cronaca Zanni – Cronaca Miserendino – Come vedere la gara di Pizzolato in tv/streaming Buon pomeriggi ...