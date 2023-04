LIVE Sollevamento pesi | Europei 2023 in DIRETTA | Cristiano Ficco quarto nello strappo ma in corsa per una medaglia nella categoria -96 kg

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.56: Tra 10? la prova dello slancio 18.55: Ancora un tentativo riuscito per l’armeno Hovhanissyan che solleva 172 kg e vince la prova di. Argento per il turco Kurnaz, bronzo per l’altro armeno Aghanyan,18.53: L’armeno Aghanyan non riesce a sollevare 170 kg e si deve accontentare del terzo posto. Posizioni del podio già definite. Manca l’ultimo tentativo di Hovhanissyan a 172 kg 18.52: Niente da fare perche chiude con 165 kg che è comunque il nuovo record italiano della102 kg. Non ci sarà podio per18.50: Anche il turco Kurnaz riesce a sollevare 170 kg e va al secondo posto 18.49: Vola al ...