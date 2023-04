LIVE – Sinner-Musetti | quarti di finale Atp Barcellona 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di venerdì 21 aprile 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ididel torneo ATP 500 di(terra battuta). I due si incontrano nuovamente ad una settimana di distanza da Montecarlo (erano sempredi), dove l’altoatesino ha lasciato soltanto quattro giochi al connazionale. Entrambi arrivano da due vittorie in tre set agli ottavi diha sconfitto il giapponese Nishioka mentreha messo fine al cammino del britannico di origini sudafricane Norrie. Il numero otto del ranking mondiale, anche in virtù degli scontri diretti (2-0 in proprio favore allo di circuito maggiore), partirà ...

La cronaca della partita di oggi 21 aprile 2023 al torneo di Barcellona. Si giocano i quarti con la sfida clou il derby azzurro Musetti-Sinner. Jannik va a caccia della quarta semifinale consecutiva dopo Indian Wells, Miami e quella nel Principato, mentre Lorenzo cercherà di entrare tra i migliori quattro a Barcellona per la prima volta in carriera.