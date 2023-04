LIVE Sinner-Musetti | ATP Barcellona 2023 in DIRETTA | si ritira il n 8 ATP | semifinale senza giocare per il carrarino

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACORRADO BARAZZUTTI: “GIÀ A MONTECARLO AVEVA QUALCOSA CHE NON ANDAVA” DIEGO NARGISO: “DEVE ABITUARSI A65-70 PARTITE L’ANNO” 11:36 Grazie mille a tutti gli amici di OA Sport, con il grande tennis appuntamento a domani daper ladi Lorenzo! 11:35 A questo punto non ci resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata, rimanendo aggiornati su OA Sport su eventuali chiarimenti da parte di, su come cambia il ranking per i due azzurri visto ciò che è successo e per il programma delladidi domani. 11:33 Il programma ainizierà dunque alle ore 13.00 con il ...