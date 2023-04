LIVE – Reggina-Brescia | Serie B 2022 2023 DIRETTA

(Di venerdì 21 aprile 2023) Ladi, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di. I padroni di casa, dopo il pareggio delle scorso turno ottenuto sul campo del Benevento, vogliono rialzare la testa per consolidare il loro piazzamento in zona playoff. Le Rondinelle, dal loro canto, hanno assolutamente bisogno di dare seguito al pareggio conquistato contro la Spal, in modo tale da alimentare le loro speranze di salvezza. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di venerdì 21 aprile, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH SITOB PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE ...

LE PARTITE Venerdì 21 aprile- Brescia: ore 20.30 Sabato 22 aprile Cittadella - Genoa: ore 14.00 Como - Ascoli: ore 14.00 Frosinone - Südtirol: ore 14.00 Modena - Spal: ore 14.00 Parma - ...Di quelli di Serie A con Verona - Bologna e di B con- Brescia parleremo di seguito. Indice Partite in Direttadel giorno Pronostici per oggi e calcio in tv Programma delle partite del ...1' DI LETTURA PALERMO " Nonostante un rendimento di certo non positivo il Palermo rimane aggrappato al treno play - off, cone Pisa settima e ottava a soli tre punti dalla compagine rosanero. Un sogno che, per quanto complesso, rimane ancora vivo e passa dai gol del suo bomber Matteo Brunori. L'attaccante italo ...

Nell'anticipo del Granillo le quote sono favorevoli ai calabresi ma Le Rondinelle si giocano una fetta di stagione in questi novanta minuti ...Il tecnico del club calabrese è convinto che verrà tolta la penalizzazione, subita da pochi giorni in classifica.