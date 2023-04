LIVE – Reggina-Brescia 1-2 | Serie B 2022 2023 DIRETTA

(Di venerdì 21 aprile 2023) Ladi, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di. I padroni di casa, dopo il pareggio delle scorso turno ottenuto sul campo del Benevento, vogliono rialzare la testa per consolidare il loro piazzamento in zona playoff. Le Rondinelle, dal loro canto, hanno assolutamente bisogno di dare seguito al pareggio conquistato contro la Spal, in modo tale da alimentare le loro speranze di salvezza. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di venerdì 21 aprile, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH SITOB PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE ...

Dove vedere la partita in TV e streaming L'incontro Brescia, valevole per Serie B. Inizia questa sera, con l'anticipo trae Brescia, la 34esima giornata del campionato di Serie B. Una partita estremamente delicata per la situazione di classifica di entrambe le squadre: i ragazzi di Pippo Inzaghi sono scivolati... Le Streghe, dopo tre sconfitte consecutive, hanno fermato sull'1 - 1 la.

Live, Reggina-Brescia 0-2: raddoppio di Rodríguez!!! Bresciaoggi

72' - DOPPIA SOSTITUZIONE REGGINA, fuori Menez e Strelec, in campo Rivas e Gori. 71' - GOL BRESCIA! Altro angolo per le Rondinelle, Bisoli di testa prolunga sul secondo palo per Rodriguez, che stavolt ...FINE PRIMO TEMPO! La Reggina è sotto di un gol dopo la prima frazione di gioco, decide la rete di Mangraviti dopo 9'. Brutta prova degli amaranro, che hanno tirato una sola volta in porta. Rondinelle ...