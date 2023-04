LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren | Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA | Spagnola in scena

(Di venerdì 21 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:11 9… De7 10. Dc2. Quest’ultima mossa è ben più rara di tante altre opzioni. 11:08 8… a5 Per quanto possa sembrare curiosa, questa è una delle due continuazioni principali in questa posizione. Nepo gioca 9. a4 e ci si cala nella Caruana-Aronian di Leuven nel 2018, che Fabiano non ricorda proprio benissimo… 11:05 7… dxe4 8. dxe4. Carlsen, Karjakin, Anand, Kramnik, Caruana, Grischuk: tra l’aver giocato e aver dovuto giocare queste mosse, sono in tanti ad aver avuto a che fare con un simile schema. 11:04 4… Ac5 5. c3 O-O. 6. O-O d5 7. Cbd2.è il primo a uscire da schemi molto noti per entrare in una linea conosciuta, ma non spesso usata. Nepo si adegua. 11:02 4. d3...

LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren, Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA: suona la nona ad Astana nel match imprevedibile OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Nepomniachtchi; NERO: Ding Liren 11:05 7… dxe4 8. dxe4. Carlsen, Karjakin, Anand, Kramnik, Caruana, Grischuk: tra l'aver giocato e aver dovuto giocare ...