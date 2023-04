LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren | Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA | Spagnola in scena con mosse veloci

(Di venerdì 21 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:28 14. Ac4 Ca6. Esiste un unico esempio in questa posizione, la De La Rosa Solorzano-Genga del 2021,llo ELO poco sopra i 2400 (Maestri Internazionali, comunque molto alto). 11:27 13… c6 Continua sulla linea naturale. 11:25 12. h3 h6 13. Cf1. Tipica strategia del Bianco nella, quella di spostare anche l’altro Cavallo sul lato di Re. 11:23 14 minuti spesi da, circa 10 da. 11:19 11… Td8 Ora questa scelta diè quasi del tutto ignota ad altollo. Tentativo di occupare la colonna aperta d. 11:18 Carlsen e So non si erano però avventurati in 11. Te1 di ...

... e gli stellari Ross Stanley all'organo hammond e al batteristaThomas. La collaborazione con i ... in esclusiva e prima volta nell'Isola, presenta le musiche del nuovo e acclamato album "At ...Si esibirà assieme agli stellari Ross Stanley, all'organo hammond e al batteristaThomas; il ... Eseguirà i brani del nuovo album intitolato 'At Last'. Omar Lye - Fook, è uno dei più grandi ...... serie TV, documentari, cartoni animati, corti,- action dei cataloghi Disney, Pixar, Marvel, ... la migliore amica di Miep; Sally Messham nel ruolo di Bep Voskuijl,McElhinney in quello di ...

LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren, Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA: suona la nona ad Astana nel match imprevedibile OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Nepomniachtchi; NERO: Ding Liren 11:05 7… dxe4 8. dxe4. Carlsen, Karjakin, Anand, Kramnik, Caruana, Grischuk: tra l’aver giocato e aver dovuto giocare ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Ding Liren; NERO: Nepomniachtchi 15:30 L’appuntamento è a domani per la nona partita, con Ian Nepomniachtchi avanti 4,5-3,5 su Ding Liren. Un saluto a ...